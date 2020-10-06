Хавбек Леха Якуб Модер подписал 5-летний контракт с Брайтоном, информирует официальный сайт "чаек".

Динамо не успело оформить переход бразильского форварда за 4,5 млн евро, – СМИ

Польские СМИ рапортируют о сумме 10 млн евро, которая благодаря бонусам может вырасти до 11-ти. Таким образом, Модер стал самой дорогой продажей в истории Екстраклясы, побив рекорд Радослава Маецки (Монако заплатил Легии 7 млн). Брайтон согласился оставить полузащитника Леху в аренде на сезон 2020/21.

Заметим, что интерес к Модеру приписывали киевскому Динамо, но, по неофициальным версиям, предложение киевлян было значительно скромнее – всего 4 млн евро.

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