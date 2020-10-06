Хавбек Леха Якуб Модер підписав 5-річний контракт з Брайтоном, інформує офіційний сайт "чайок".

Динамо не встигло оформити перехід бразильського форварда за 4,5 млн євро, – ЗМІ

Польські ЗМІ звітують про суму 10 млн євро, яка завдяки бонусам може вирости до 11-ти. Таким чином, Модер став найдорожчим продажем в історії Екстракляси, побивши рекорд Радослава Маєцкі (Монако заплатив Легії 7 млн). Брайтон погодився залишити півзахисника Леху в оренді на сезон 2020/21.

Зауважимо, що інтерес до Модера приписували київському Динамо, але, за неофіційними версіями, пропозиція киян була значно скромнішою – всього 4 млн євро.

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