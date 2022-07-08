Як відомо, Фулхем досяг домовленостей з Шахатарем щодо оренди півзахисника Манора Соломона. Першопочатково англійський клуб був готовий заплатити "гірникам" за повноцінний трансфер футболіста, однак в останній момент вирішив скористатися новими правилами ФІФА і підписати ізраїльтянина на умовах оренди.

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Соломон вже успішно пройшов медогляд для "котеджерів", однак зіткнувся з новою проблемою. ФІФА при таких переходах (замороження контракту з клубом УПЛ на рік) дозволяє реєструвати новачків лише з 1 серпня і до цієї дати Соломон де-юре не буде гравцем лондонської команди.

За інформацією Sport5, у Фулхемі намагаються якось зарадити ситуації – розглядається варіант з зовнішньою страховкою, яка дозволить Манору тренуватися та готуватися до нового сезону разом з командою.

Нагадаємо, у січні 2019-го "гірники" заплатили за Соломона 6 млн євро. Минулого сезону він провів за команду Роберто Де Дзербі 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн.

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