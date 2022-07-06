Вингер Шахтера Манор Соломон в ближайшее время должен присоединиться к английскому Фулхэму.

Израильтянин уже прибыл в столицу Англии, чтобы пройти медосмотр перед переходом в Фулхэм, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Соломон переберется к новичку АПЛ на правах годовой аренды, воспользовавшись правом заморозить свой контракт с Шахтером.

Напомним, в январе 2019-го "горняки" заплатили за Соломона 6 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за команду Роберто Де Дзерби 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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