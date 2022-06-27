Вингер "горняков" Манор Соломон еще на шаг приблизился к переходу в лагерь "коттеджеров".

Полузащитник Шахтера Манор Соломон станет игроком Фулхэма уже в ближайшие дни, сообщает Ynet.

Соломон может оказаться в Лиге 1 – звезду Шахтера у Фулхэма хочет перехватить 4-кратный чемпион Франции

Сумма трансфера составит 7 млн евро, а сам израильтянин будет получать в новом клубе около 1,8 млн евро за сезон. Контракт будет рассчитан на 5 лет. К слову, ранее интерес к Манору приписывали итальянскому Торино и французской Ницце.

Напомним, в январе 2019-го "горняки" заплатили за Соломона 6 млн евро. В прошлом сезоне он провел за команду Роберто Де Дзерби 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов.

По итогам прошлого сезона Чемпионшипа Фулхэм занял в турнирной таблице первую строчку и получил право выступать в АПЛ.

Куди перейде Ярмоленко? Слово за Шаблієм