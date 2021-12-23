Украинский футбол богат талантами, которые готовы бороться за место на самых высоких вершинах. Одним из таких "Эверестов" стала и самая сильная футбольная лига мира – АПЛ.

Свои силы в английском чемпионате попробовали 8 украинцев. Кому-то удалось не раз праздновать чемпионство, а кому-то обстоятельства помешали раскрыть свой потенциал на полную.

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Алексей Чередник

Украинский первопроходец в АПЛ защищал цвета Саутгемптона. Олимпийский чемпион пробил окно на Туманный Альбион и начал славную украинскую историю на острове.

Ярким и успешным вояж в Англию назвать сложно – 23 матча за 3 года и возвращение в Украину. "Святые" тоже не поражали результатами – всегда скромное место перед зоной вылета. Но благодаря ему "родители футбола" узнали об Украине и ее талантах.

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Александр Евтушок

Воспитаннику крымского футбола удалось завоевать внимание Ковентри Сити. Английский клуб должен заплатить за защитника 800 тысяч фунтов стерлингов, но так до конца и не рассчитался.

Контракт на 3,5 года позволял мечтать о хороших перспективах. Но особый стиль местного футбола сказался – после матчей с Лестером, Манчестером и Ньюкаслом, за которые Евтушок получил очень хорошие оценки и отзывы, у футболиста начались проблемы со спиной.

Ковентри благодаря только 1 очку спасся от вылета в Чемпионшип. В таких условиях заботиться об украинце никто не собирался – Евтушок вернулся в Карпаты, чтобы помочь львовянам писать свою еврокубковую историю.

Олег Лужный

Футболист, имя которого знакомо каждому британцу. Неуступчивый и принципиальный защитник быстро стал любимцем Арсена Венгера, команды и болельщиков.

Один из создателей легендарного чемпионства 2001/02, трижды серебряный призер АПЛ, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка Англии, финалист Кубка УЕФА – карьера Олега Романовича в Англии сложилась наилучшим образом. На этом амбиции легенды не завершились – он хочет повторить все достижения на тренерской скамье.

Сергей Ребров

Первый украинский форвард, которому представился случай показать, на что способны украинцы в атаке. Лучший бомбардир в истории чемпионата Украины отправился показывать свои силы в сильнейшую лигу мира.

Сначала все шло удачно, но потом вмешались обстоятельства – смена тренера, неудачные серии, аренда в Вест Хэм. 10 "автографов" оставил Ребров в воротах соперника, но этого оказалось мало, чтобы продолжить борьбу под английским футбольным солнцем.

Андрей Шевченко

Англия "проглотила" обладателя "Золотого мяча" и любимца украинских болельщиков. Переезд в Лондон стал для всех сюрпризом – никто не понимал, зачем ехать из Милана, где все складывалось лучшим образом.

Не оценил стремление к новым вызовам и Жозе Моуринью, для которого форвардом номер один был Дидье Дрогба. 9 голов в АПЛ, тусклое возвращение в звездный Милан, скамья запасных в финальном матче ЛЧ против Манчестер Юнайтед и созерцание выхода Анелька, который не забьет решающий пенальти – воспоминания далеко не самые яркие.

Андрей Воронин

Быстрый, напористый, неумолимый к сопернику – о таком нападающем мечтает каждый тренер. Не стал исключением и наставник Ливерпуля Рафаэль Бенитес.

Но адаптация прошла не так ярко, как хотелось бы. Форвард открыто заявлял, что Германия во многих планах лучше, что вызвало бурную реакцию, а Бенитес давал ему не так много игрового времени, как хотел сам футболист. 2 сезона, 27 игр, 5 голов – далеко не те показатели, которые прогнозировали при переходе Воронина в ряды мерсисайдцев.

Александр Зинченко

Самый успешный украинский футболист в Англии. Несмотря на сотни язвительных комментариев, Саша не просто удержался в Манчестер Сити, но и стал одним из самых любимых игроков самого Пепа Гвардиолы! Один из лучших тренеров мира не устает расхваливать трудолюбие и профессионализм Зины, а тот благодарит убедительной игрой на футбольном поле против любых соперников.

Трехкратный чемпион АПЛ, победитель Кубка Англии, четырехкратный триумфатор Кубка английской лиги, финалист ЛЧ – Зинченко отвечает критикам просто сказочными результатами. Остается верить, что в будущем список его достижений и достижений будет только умножаться.

Андрей Ярмоленко

Переход бывшего лидера Динамо в Вест Хэм произвел фурор. В Дортмунде проявить себя по полной не удалось, так что "молоты" выглядели прекрасным вторым шансом.

Снова злую шутку сыграли особенности местного чемпионата – самый высокооплачиваемый игрок Вест Хэма то и дело был вынужден находиться в лазарете. Травмы помешали Ярмоленко раскрыться в Восточном Лондоне во всю, но в его таланте и умениях не сомневается никто. Иногда обстоятельства сильнее всего.

Украина богата футбольными талантами. Вскоре свой путь в АПЛ попытается проторить Виталий Мыколенко. Будем держать за него кулаки и надеяться, что вслед за ним в сильнейшую лигу мира придет еще много молодых исполнителей.