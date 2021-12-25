Наставник Аль-Айна Сергей Ребров не торопится загадывать о будущем. Это касается прежде всего тренерской карьеры.

"Будет ли когда-нибудь возвращение в Динамо? Господи, откуда я знаю (улыбается – прим.). Я не знаю, что нас ждет в мае.

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Аня (жена Сергей Реброва – прим.) не знает, где мы будем. А вы спрашиваете, ожидаю я возвращения или нет", – резюмировал украинский специалист в интервью YouTube-каналу Бомбардир .

Контракт 47-летнего наставника с Аль-Айном рассчитан до конца сезона 2021/22. В киевском клубе Ребров начинал свою тренерскую карьеру и смог завоевать с "бело-синими" 5 титулов на внутренней арене.

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