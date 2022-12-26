"Ребров сформував відомий атакувальний дует з Андрієм Шевченком у київському Динамо, але їхній переїзд до Європи склався по-різному.

Ребров оцінив ймовірність повернення в Динамо

Коли Шевченко перетворився на одного з найгрізніших центральних нападників у Мілані, Ребров щосили намагався проявити себе в Тоттенхемі протягом двох років перебування в клубі. Він забив всього один м'яч у 30 матчах під час другого сезону, тому його відправили в оренду у Фенербахче, а потім відпустили вільним агентом.

Його дебютна кампанія не була жахливою, але вкладені у трансфер 11 мільйонів фунтів не окупилися, тому що від Реброва чекали значно більшого", – йдеться у статті Daily Star. Українець провів в Англії 72 матчі у всіх турнірах, забив 16 м'ячів та віддав 1 асист.

А от найгіршим підписанням Манчестер Сіті, за версією видання, був Клаудіо Браво, Ліверпуля – Енді Керрол, МЮ – Алексіс Санчес, Челсі – Денні Дрінквотер, а Арсенала – Шкодран Мустафі.

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