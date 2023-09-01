Трансфер ради Яремчука – Валенсия пытается избавиться от бывшего игрока Милана, чтобы зарегистрировать украинца
Желание подписать нападающего сборной Украины Романа Яремчука вынуждает Валенсию оперативно расчищать состав.
Валенсия активно работает над подписанием Яремчука, но испытывает проблемы с финансовым фейр-плей Ла Лиги. Чтобы зарегистрировать украинца, клуб должен усвободить по документам полтора миллиона евро. Такая сумма покроет аренду Романа из Брюгге и его зарплату.
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Для этого Валенсия пытается избавиться от Саму Кастильехо, у которого одна из самых больших зарплат в клубе. "Летучие мыши" хотят отдать футболиста в аренду с правом выкупа, а основным претендентом выступает Сассуоло.
Проблема в том, что Кастильехо хочет расторгнуть контракт с Валенсией и подписать полноценное соглашение с Сассуолло на три года. Переговоры между сторонами продолжаются.
Саму лишь прошлым летом перешел из Милана в Валенсию. Он провел 25 матчей в чемпионате и забил 4 гола. Тренер команды Рубен Бараха сообщил Кастильехо, что не рассчитывает на него.