Валенсия активно работает над подписанием Яремчука, но испытывает проблемы с финансовым фейр-плей Ла Лиги. Чтобы зарегистрировать украинца, клуб должен усвободить по документам полтора миллиона евро. Такая сумма покроет аренду Романа из Брюгге и его зарплату.

Яремчук близок к переходу в Валенсию – украинец готов потерять деньги ради бегства из Брюгге

Для этого Валенсия пытается избавиться от Саму Кастильехо, у которого одна из самых больших зарплат в клубе. "Летучие мыши" хотят отдать футболиста в аренду с правом выкупа, а основным претендентом выступает Сассуоло.

Проблема в том, что Кастильехо хочет расторгнуть контракт с Валенсией и подписать полноценное соглашение с Сассуолло на три года. Переговоры между сторонами продолжаются.

Саму лишь прошлым летом перешел из Милана в Валенсию. Он провел 25 матчей в чемпионате и забил 4 гола. Тренер команды Рубен Бараха сообщил Кастильехо, что не рассчитывает на него.