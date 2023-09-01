Валенсія активно працює над підписанням Яремчука, але має проблеми з фінансовим фейр-плей Ла Ліги. Щоб зареєструвати українця, клуб мусить звільнити за документами півтора мільйона євро. Така сума покриє оренду Романа з Брюгге та його зарплату.

Яремчук близький до переходу у Валенсію – українець готовий втратити гроші заради втечі з Брюгге

Для цього Валенсія намагається позбутися Саму Кастільєхо, в якого одна з найбільших зарплат у клубі. "Кажани" хочуть віддати футболіста в оренду з правом викупу, а основним претендентом виступає Сассуоло.

Проблема в тому, що Кастільєхо хоче розірвати контракт з Валенсією та підписати повноцінну угоду з Сассуоло на три роки. Переговори між сторонами тривають.

Саму лише минулого літа перейшов з Мілана у Валенсію. Він провів 25 матчів у чемпіонаті та забив 4 голи. Тренер команди Рубен Бараха повідомив Кастільєхо, що не розраховує на нього.