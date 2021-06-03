Трансфер Педриньо в Шахтер под угрозой срыва, – СМИ
12:31 - Читати українською
Шахтер и Бенфика не могут договориться о переходе хавбека "орлов" в состав вице-чемпионов Украины.
Шахтер предлагает на 2 млн евро меньше за Педриньо, чем того требует Бенфика, и стороны пока не идут на копромисс, информирует издание Record.
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Отмечается, что за ситуацией следят еще два клуба, но еще неизвестно, включатся ли они в гонку за атакующего полузащитника в случае отказа "горняков" от трансфера.
Добавим, что Педриньо провел 19 матчей в предыдущем розыгрыше чемпионата Португалии, но результативными действиями не отличался.
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