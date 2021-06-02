"Каждый футболист любит играть, особенно такой индивидуальный игрок, как Педринью. Появилась такая возможность, Роберто Де Дзерби она очень нравится.

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Это не то, чего я хотел. Я бы хотел, чтобы он больше играл, контактировал с болельщиками, чтобы доказать, что о нем говорили.

Педринью идет немного грустным и разочарованным, но жизнь не всегда складывается так, как мы хотим. Всегда есть какие-то препятствия на пути", – сказал Дантас в комментарии Antena 1.

По слухам СМИ, Шахтер заплатит за 23-летнего бразильца 18 млн евро.

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