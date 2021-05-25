Донецкий Шахтер впервые за последние годы не стал чемпионом Украины – соответственно, в групповой турнир ЛЧ придется пробиваться через квалификацию. "Футбол 24" выяснил, с кем могут встретиться "горняки" на пути в основную сетку Лиги чемпионов.

"Оранжево-черные" проиграли чемпионскую гонку киевскому Динамо впервые с сезона 2015/16. Киевляне не только стали сильнейшей командой Украинской Премьер-лиги, но и гарантировали себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов 2021/22. То, от чего за последние 4 года отвык Шахтер, придется проходить снова. Последний раз "горняки" играли в квалификации ЛЧ еще в дебютном для Паулу Фонсеки сезоне 2015/16, вылетев от Янг Бойз в третьем раунде.

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И вот теперь "горняки" под руководством, очевидно, Роберто Де Дзерби, снова вынуждены преодолевать сито квалификации на пути к престижной и финансово привлекательной Лиги чемпионов. После завершения национальных чемпионатов в Европе стали известны потенциальные оппоненты Шахтера в квалификации самого престижного еврокубка.

Третий раунд квалификации

Украина завершила сезон 2020/21 на 12-й строчке таблицы коэффициентов УЕФА. Наш вице-чемпион стартует в третьем раунде квалификации Пути представителей лиг, где будет сеяным. "Оранжево-черные" имеют самый высокий клубный рейтинг среди всех команд квалификации – 79.000 (18 позиция рейтинга УЕФА).

Жеребьевка третьего раунда квалификации ЛЧ (Путь представителей лиг) – 19 июля

Матчи третьего раунда квалификации ЛЧ (Путь представителей лиг) – 3/4, 10 августа.

Кроме "горняков", среди сеяных команд оказались и Бенфика с Монако – с ними Шахтер в третьем раунде точно не встретится. Сеяным станет и Селтик, но для этого вице-чемпиону Шотландии еще нужно преодолеть второй квалификационный раунд. Несеянными будут Генк и московский Спартак – вице-чемпионы Бельгии и России соответственно. Но с московской командой шансов сыграть нет, ведь УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы при жеребьевке.

Кроме Генка, соперником Шахтера может стать еще одна из пяти команд, которые будут играть во втором раунде квалификации Пути представителей лиг – ПСВ (Нидерланды), Спарта Прага (Чехия), Рапид Вена (Австрия), Галатасарай (Турция) и Митьюлланд (Дания ).

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Соответственно, список возможных оппонентов Шахтера в третьем раунде квалификации ЛЧ состоянию на 25 мая выглядит так: Генк, ПСВ, Спарта Прага, Рапид Вена, Галатасарай, Митьюлланд. Перечень может сократиться, если Селтик вылетит во втором раунде квалификации, а также в случае победы Манчестер Юнайтед над Вильярреалом в финале Лиги Европы. Тогда Монако, который теоретически может выпасть "горнякам" в раунде плей-офф, напрямую попадет в групповой турнир ЛЧ, минуя квалификацию. Их место в корзине сеяных займет следующая команда с лучшим рейтингом (Генк – 30.000, ПСВ – 29.000, Спартак Москва – 18.500, Спарта – 17.500).

Раунд плей-офф квалификации

Если Шахтер преодолеет третий раунд, то тоже будет сеяным. Там же окажется и лиссабонская Бенфика, если пройдет первого соперника. Две команды с самим низким рейтингом, которые преодолеют третий раунд, будут несеянными – одна из них и станет соперником "оранжево-черных". Список "кандидатов" тот же, что и в предыдущем раунде – новых имен уже не появится. Ну, разве что может выпасть еще и довольно грозный Монако (третья команда Франции), но для этого необходимо стечение обстоятельств. Первое – поражение МЮ в финале ЛЕ. Второе – проход команды Ковача в третьем раунде квалификации.

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ (Путь представителей лиг) – 2 августа

Матчи плей-офф квалификации ЛЧ (Путь представителей лиг) – 17/18, 24/25 августа.

Напомним, если Шахтер не сможет преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, то сыграет в групповом турнире Лиги Европы. В сезоне 2020/21 "горняки" под руководством Луиша Каштру заняли 3 место в групповом турнире ЛЧ, а в Лиге Европы прекратили борьбу за трофей в 1/8 финала, уступив Роме (1:5 по сумме двух матчей).

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