"Горняки" пошли на уступки "орлам" ради подписания 23-летнего хавбека, сообщает издание Record.

Трансфер Педриньо в Шахтер под угрозой срыва, – СМИ

Отмечается, что Шахтер увеличил сумму, которую собирается отдать за Педринью, на 1 млн евро. Вместе с тем президент Бенфики Луиш Филипе Виейра хочет получить еще 1 млн дополнительно. Известно, что сумма трансфера составит около 18 млн евро. За ситуацией следят еще два клуба, но неизвестно, включатся они в гонку за атакующего полузащитника в случае отказа "горняков" от трансфера.

Добавим, что Педринью провел 19 матчей в предыдущем розыгрыше чемпионата Португалии, но результативными действиями не отличился.

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