"На прошлой тренировке у Коноплянки были физические проблемы. Мне его жаль. Против Сепси он был на скамейке запасных, но теперь Евгений должен взять еще одну паузу", – приводит слова Мандорлини Prosport.ro.

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Напомним, прошлым летом Коноплянка присоединился к одному из лидеров тамошнего футбола, но с тех пор лишь дважды выходил на футбольное поле. Украинец сыграл 16 минут против Адана Демирспор и 7 минут в дерби против команды Университатя Клуж.

Предыдущим клубом Коноплянки была польская Краковия, за которую хавбек играл с февраля 2022 по июль 2023 года. В общем, Евгений провел 38 поединков за польскую команду, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

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