"Мне его жаль": тренер европейского клуба – о длительном отсутствии Коноплянки
Главный тренер ЧФР Клуж Андреа Мандорлини прокомментировал отсутствие Евгения Коноплянки в заявке на 12-й тур чемпионата Румынии.
"На прошлой тренировке у Коноплянки были физические проблемы. Мне его жаль. Против Сепси он был на скамейке запасных, но теперь Евгений должен взять еще одну паузу", – приводит слова Мандорлини Prosport.ro.
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Напомним, прошлым летом Коноплянка присоединился к одному из лидеров тамошнего футбола, но с тех пор лишь дважды выходил на футбольное поле. Украинец сыграл 16 минут против Адана Демирспор и 7 минут в дерби против команды Университатя Клуж.
Предыдущим клубом Коноплянки была польская Краковия, за которую хавбек играл с февраля 2022 по июль 2023 года. В общем, Евгений провел 38 поединков за польскую команду, отметившись 4 голами и 2 ассистами.
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