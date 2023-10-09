Прошлым летом Коноплянка присоединился к одному из лидеров тамошнего футбола, но с тех пор только дважды выходил на футбольное поле. Украинец сыграл 16 минут против Адана Демирспора и 7 минут в дерби против Клужа.

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Румынское издание ProSport считает, что уже можно делать выводы. Журналисты этого ресурса пишут, что эксперимент с приглашением Коноплянки тотально провалился. Худшие опасения стали реальностью – игрок, близкий к финишу карьеры, ничем не может помочь ЧФР Клуж.

По замыслу клуба, это должен был быть супертрансфер. Евгению платят 20 тысяч евро в месяц. Однако пока он заслужил от ProSport лишь аналогию с бывшим футболистом Реала, Арсенала и Ромы Жулио Баптистой. Бразилец также помпезно переходил в ЧФР Клуж, но сыграл там всего три матча.