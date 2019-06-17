Трансфер Малиновского в Аталанту под угрозой срыва – на украинца претендуют и другие клубы

Аталанта может отказаться от подписания хавбека Генка и сборной Украины Руслана Малиновского. Причина довольно банальна – нехватка средств.

Как стало известно "Футбол 24", переход Руслана Малиновского из Генка в Аталанту может не состояться. Бергамаски не могут выделить на трансфер украинца даже тех 15 млн евро, о которых говорилось ранее.

Президент Аталанты Антонио Перкасси известен своей привычкой экономить средства. Даже попадание в групповой турнир Лиги чемпионов 2019/20, которое принесет клубу серьезные призовые от УЕФА, не заставит 66-летнего босса уступить своим принципам.

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Кроме того, помимо подписания хавбека с такими характеристиками, как у Малиновского, Аталанта хочет подписать еще и форварда. Трансферный бюджет клуба существенно ограничен, а именно позиция нападающего является приоритетной для бергамасков – один из лучших бомбардиров Серии А Дуван Сапата может покинуть клуб. Аталанта практически согласовала переход Луиса Муриэля из Севильи, но форвард получил травму на Копа Америка, в связи с чем трансфер может сорваться.

Переход Малиновского в Аталанту осложняется еще и тем, что в гонку готовы включиться и другие клубы Серии А. Среди них Наполи и Рома, бюджет которых существенно больше, чем у бронзового призера Серии А 2018/19.

Напомним, 26-летний Малиновский заявил, что чувствует себя обманутым из-за таких действий Генка и обвинил клуб в нарушении договоренностей.

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