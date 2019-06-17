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Тренер Генка обвинил Малиновского в попытке давления на клуб

09:52 63 Читати українською
Тренер Генка обвинил Малиновского в попытке давления на клуб
Руслан Малиновский / ФК Генк

Тренер Генка U-17 Димитри де Конде считает, что Руслан Малиновский давит на клуб. Напомним, украинец заявил, что Генк не хочет отпускать его в Аталанту.

Ранее сообщалось о переговорах Генка и Аталанты по трансферу Руслана Малиновского. Позже появилась информация, что стороны не могут согласовать сумму компенсации, а сам Малиновский заявил, что чувствует себя обманутым из-за таких действий Генка и обвинил клуб в нарушении договоренностей.

Малиновский: Генк не собирается вести переговоры с Аталантой, чувствую себя обманутым

Димитри де Конде, который работает тренером Генка U-17, имеет другую точку зрения по этому поводу и считает слова украинца попыткой давления на клуб.

"То, что говорит Малиновский, является не совсем верным утверждением. Аталанта действительно сделала предложение по его трансферу, но готова выложить только 10 млн, а не 15. Более того, они хотят рассчитаться не сразу, а шестью частями.

Аталанта без ведома Генка предложила Малиновскому хороший контракт, но переговоры с игроком без разрешения клуба запрещены. Действия итальянцев кажутся смешными", – цитирует тренера HLN.

Напомним, Аталанта, как и Генк, будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов 2019/20.

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