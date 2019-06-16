toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Муриэль получил травму и больше не поможет сборной Колумбии на Копа Америка-2019

18:42 21 Читати українською
Муриэль получил травму и больше не поможет сборной Колумбии на Копа Америка-2019
Луис Муриэль / Reuters

Форвард Луис Муриэль получил повреждение в победном матче против сборной Аргентины.

 

Нападающий больше не поможет своим партнерам на континентальном первенстве, информирует официальный сайт колумбийской Федерации футбола.

Аргентина неожиданно уступила Колумбии в центральном матче первого тура Копа Америка-2019

Муриэль покинул поле уже на 14 минуте противостояния с "альбиселесте". Представитель Фиорентины жестко столкнулся с защитником аргентинцев, после чего не смог продолжить игру. Диагноз врачей – повреждение боковых связок колена, которое требует 5-7 недель на восстановление.

Наполи выкупит права на Оспину у Арсенала

Напомним, в первом туре группы В колумбийцы уверенно разобрались с Аргентиной, победив одного из фаворитов турнира со счетом 2:0.

blog_ava
Чемпион мира U-20 Попов прокомментировал свое будущее
10:31
862
Теги
Мир Аргентина - Колумбия Колумбия Колумбия Копа Америка-2019 Луис Муриэль Луис Муриэль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
32
мин
Парагвай
22:00
Катар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук