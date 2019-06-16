Муриэль получил травму и больше не поможет сборной Колумбии на Копа Америка-2019

Форвард Луис Муриэль получил повреждение в победном матче против сборной Аргентины.

Нападающий больше не поможет своим партнерам на континентальном первенстве, информирует официальный сайт колумбийской Федерации футбола.

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Муриэль покинул поле уже на 14 минуте противостояния с "альбиселесте". Представитель Фиорентины жестко столкнулся с защитником аргентинцев, после чего не смог продолжить игру. Диагноз врачей – повреждение боковых связок колена, которое требует 5-7 недель на восстановление.

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Напомним, в первом туре группы В колумбийцы уверенно разобрались с Аргентиной, победив одного из фаворитов турнира со счетом 2:0.