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Трансфер Малиновского под угрозой срыва – директор Генка раскрыл причины

20:34 111 Читати українською
Трансфер Малиновского под угрозой срыва – директор Генка раскрыл причины
Руслан Малиновский / твиттер ФК Генк

Спортивный директор Генка Димитри Де Конде подтвердил интерес итальянских клубов к Руслану Малиновскому.

"Руслан вернется в расположение Генка 1 июля. Мы поговорим с ним, и надеемся сохранить его.

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Мы знаем об интересе Сампдории, но согласия нет. Было несколько телефонных звонков, но конкретного предложения пока нет. Но они уверяют, что предложения станут конкретными.

Также мы уже получили предложение в размере 10,5 миллиона евро от Аталанты, но этого недостаточно", – рассказал Де Конде в интервью VTM Nieuws.

Ранее сообщалось, что на Малиновского, кроме Сампдории и Аталанты, претендует Валенсия.

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