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Трансфер Маліновського під загрозою зриву – директор Генка розкрив причини

20:32 1171 Читать на русском
Трансфер Маліновського під загрозою зриву – директор Генка розкрив причини
Руслан Маліновський / твіттер ФК Генк

Спортивний директор Генка Дімітрі Де Конде підтвердив інтерес італійських клубів до Руслана Маліновського.

"Руслан повернеться в розташування Генка 1 липня. Ми поговоримо з ним, і сподіваємося зберегти його.

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Ми знаємо про інтерес Сампдорії, але згоди немає. Було кілька телефонних дзвінків, але конкретної пропозиції поки немає. Але вони запевняють, що пропозиції стануть конкретними.

Також ми вже отримали пропозицію в розмірі 10,5 мільйона євро від Аталанти, але цього недостатньо", – розповів Де Конде в інтерв'ю VTM Nieuws.

Раніше повідомлялося, що на Маліновського, окрім Сампдорії та Аталанти, претендує Валенсія.

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