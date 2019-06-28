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Тренер Сампдории приостановил трансфер Малиновского – известная причина

17:32 105 Читати українською
Тренер Сампдории приостановил трансфер Малиновского – известная причина
Руслан Малиновский / фото: ФК Генк

Переход Руслана Малиновского в Сампдории под угрозой срыва.

Главный тренер Сампдории Эусебио Ди Франческо приостановил трансфер полузащитника Руслана Малиновского, сообщает сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

Малиновский в шаге от перехода в Сампдорию – известна сумма трансфера

По его информации, итальянский специалист считает приоритетным трансфером хавбека Наполи Симоне Верди.

Добавляется, что тренер не отказался от подписания Малиновского. Ранее сообщалось, что на игрока, кроме Сампдории, претендуют Аталанта и Валенсия.

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