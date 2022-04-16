Слухи о согласованном личном контракте с 33-летним поляком оказались преждевременными.

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"У нас нет никаких договоренностей с этим форвардом. Это догадки прессы, которыми очень хорошо заполняют страницы газет. Все это неправда. Если бы мы хотели его, то в первую очередь связались бы с клубом", – приводит слова Алемани Marca.

Добавим, что в текущем сезоне Левандовски провел 41 матч, в котором оформил 47 голов и 4 ассиста. Контракт нападающего с Баварией рассчитан до лета 2023 года.

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