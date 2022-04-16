Чутки про узгоджений особистий контракт з 33-річним поляком виявилися передчасними.

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"У нас немає жодних домовленостей з цим форвардом. Це здогадки преси, якими дуже гарно заповнюють сторінки газет. Все це неправда. Якби ми хотіли його, то в першу чергу зв'язалися б з клубом", – наводить слова Алемані Marca.

Додамо, що у поточному сезоні Лєвандовскі провів 41 матч, в якому оформив 47 голів та 4 асисти. Контракт нападника з Баварією розрахований до літа 2023 року.

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