Мадридский Атлетико согласовал с Ювентусом аренду Кина без права выкупа. Презентация форварда должна была состояться сегодня, 30 января. Однако сделка сорвалась, информирует Marca.

Жадность Яремчука и шедевральный ассист Гризманна в видеообзоре матча Атлетико – Валенсия – 2:0

Сообщается, что Мойзе прибыл в Мадрид с травмой, из-за которой не сможет выйти на поле в ближайшие четыре недели. Это – слишком большой период простоя, который Атлетико не может себе позволить.

Ранее Кин посетил матч Атлетико с Валенсией. "Матрасники" должны были заплатить Ювентусу 0,5 млн евро за эту шестимесячную аренду.

Мадридский клуб не будет искать новый вариант в атаку до закрытия трансферного окна.

Яремчук имел момент, но не спас Валенсию от поражения в Мадриде – Атлетико обошёл Барселону и вернулся в зону ЛЧ