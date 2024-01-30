Мадридський Атлетіко погодив з Ювентусом оренду Кіна без права викупу. Презентація форварда мала відбутися сьогодні, 30 січня. Однак угода зірвалася, інформує Marca.

Жадібність Яремчука та шедевральний асист Грізманна у відеоогляді матчу Атлетіко – Валенсія – 2:0

Повідомляється, що Мойзе прибув до Мадрида з травмою, через яку не зможе вийти на поле в найближчі чотири тижні. Це – занадто великий період простою, який Атлетіко не може собі дозволити.

Раніше Кін відвідав матч Атлетіко з Валенсією. "Матрацники" мали заплатити Ювентусу 0,5 млн євро за цю шестимісячну оренду.

Мадридський клуб не шукатиме новий варіант в атаку до закриття трансферного вікна.

Яремчук мав момент, але не врятував Валенсію від поразки у Мадриді – Атлетіко обійшов Барселону й повернувся у зону ЛЧ