"Довбик – это уникальный игрок. Он еще не знает языка, не тренировался, но вышел на поле, хотя еще не знает, что должен делать. Сегодня утром Артем подписал бумаги, но еще не занимался с командой. Нужно двигаться постепенно, но такие игроки дают нам варианты, которых в команде не было.

Довбик официально стал одноклубником Цыганкова в Испании.

Ожидания от Довбика высоки, но не нужно на него давить. И он, и Цыганков делают нас лучше. Как и другие дебютанты, эти футболисты полностью соответствуют нашей идеологии. Они делают жизнь намного легче, намного проще", – цитирует Мичела diaridegirona.

Напомним, вчера Артем Довбик официально стал игроком Жироны, а вечером уже успел дебютировать. Украинец вышел на замену в товарищеском матче против Лацио, который испанская команда выиграла со счетом 2:1.

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