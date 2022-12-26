– Артем Довбик показал ошеломляющий прогресс в этом сезоне и справедливо лидирует в гонке бомбардиров УПЛ, выиграв титул лучшего бомбардира группового турнира Лиги конференций. В чем его секрет?

– Артем очень трудоспособный парень и всегда хочет совершенствоваться. Он постоянно дополнительно занимается в тренажерном зале, остается после командной тренировки и работает над ударами. Довбик еще не достиг своего предела. Он обязательно будет прибавлять и совершенствоваться. Если он не остановится, то думаю, он засияет не только в Днепре-1 и Украине, но и в европейском топ-чемпионате.

Довбик не дает покоя чемпиону Турции – зимой будет новая попытка или дерзкое "ограбление" СК Днепр-1

– Вокруг Довбика постоянно ходят трансферные слухи. Он останется в Днепре-1 на вторую часть сезона, может ли перейти куда-то зимой?

– Пока он с нами. Думаю, до лета он точно останется в Днепре-1, но это будет зависеть от президента клуба и Артема. Насколько я знаю, сейчас по нему нет конкретных предложений. Но повторюсь, решение по Довбику буду принимать не я, а руководство и футболист, исходя от предложений.

– Что говорит Довбик о своем будущем?

– Как и все футболисты, он, конечно же, хочет попробовать свои силы в сильнейших европейских чемпионатах.

– Какой, по вашему мнению, топ-чемпионат подойдет Довбику по стилю игры?

– Он классный нападающий с хорошим ударом и скоростью. Думаю, ему подойдет Серия А и Бундеслига, возможно даже АПЛ, – резюмировал Кучер в интервью Українському футболу.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?