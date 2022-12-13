Трабзонспор не оставил надежд приобрести 25-летнего игрока сборной Украины, информирует Fanatik.

"Не хочу ходить и просить": Довбик объяснил, почему не намерен продлевать контракт с СК Днепр-1

Чемпионы Турции предпринимали отчаянную попытку подписать Довбика в конце летнего трансферного окна, но получили категорический отказ от СК Днепр-1. У "черноморского шторма" серьезные проблемы с результативностью, поэтому усиление атаки нужно уже в январе. Трабзонспор будет снова пытаться убедить руководство СК Днепр-1 отпустить Довбика.

Если же не получится, турки подготовили хитрый план Б. Они дождутся лета 2023 года и будут вести переговоры с самим игроком, игнорируя позицию СК Днепр-1. Правила ФИФА разрешают такие действия, если у футболиста осталось менее 6 месяцев действующего контракта, а соглашение Довбика рассчитано как раз до конца 2023 года. Сорвать намерения Трабзонспора может только подписание нового контракта Артема с СК Днепр-1.

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