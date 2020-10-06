"Трансфер Бэлуцэ задерживается или под угрозой срыва (читайте как вам заблагорассудится) через комиссионные агентов. Их президент Динамо считает завышенными и поэтому отказывается платить.

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Также рассматривался вариант с трансфером форварда из Бразилии. Но раньше января, похоже, он не доедет", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

К слову, Тудор Бэлуцэ принадлежит английскому Брайтону. Его контракт действует до лета 2022 года. Тransfermarkt оценивает футболиста в 3,6 млн евро. За основной состав Брайтона Тудор провел лишь 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в Ден Гааг, отыграв 4 матча. Также он провел 7 матчей в составе национальной сборной Румынии.

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