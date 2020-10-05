Динамо приобретет Белуцэ – Суркис подтвердил подписание хавбека из АПЛ
18:38 - Читати українською
Журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом по трансферной ситуации с полузащитником Брайтона Тудором Белуцэ.
"Была информация, что Динамо не договорилось с Белуцэ. Буквально за полчаса до начала эфира у меня был разговор с президентом Динамо.
Динамо рискует не подписать Бэлуцэ, с которым уже встретился Луческу
Суркис подтвердил, что все киевский клуб берет этого опорника. Скорее всего, он пополнит состав команды", – сказал журналист в своей авторской программе Цыганык Live.
Напомним, наставник Динамо Мирча Луческу лично встречался с Белуцэ в Бухаресте, чтобы согласовать трансфер.
"Динамо з такою грою буде важко": хто потрібен Луческу, чому Каштру – як Лобановський, а Максимов у відчаї
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter