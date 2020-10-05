"Была информация, что Динамо не договорилось с Белуцэ. Буквально за полчаса до начала эфира у меня был разговор с президентом Динамо.

Динамо рискует не подписать Бэлуцэ, с которым уже встретился Луческу

Суркис подтвердил, что все киевский клуб берет этого опорника. Скорее всего, он пополнит состав команды", – сказал журналист в своей авторской программе Цыганык Live.

Напомним, наставник Динамо Мирча Луческу лично встречался с Белуцэ в Бухаресте, чтобы согласовать трансфер.

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