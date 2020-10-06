"Трансфер Белуце затримується чи під загрозою зриву (читайте як вам заманеться) через комісійні агентів. Їх президент Динамо вважає завищеними і тому відмовляється платити.

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Також розглядався варіант із трансфером форварда з Бразилії. Але раніше січня, схоже, він не доїде", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

До слова, Тудор Белуце належить англійському Брайтону. Його контракт чинний до літа 2022 року. Тransfermarkt оцінює футболіста у 3,6 млн євро. За основний склад Брайтона Тудор провів лише 1 матч, а також забив 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Другу частину минулого сезону провів в оренді в Ден Гааг, відігравши 4 матчі. Також він провів 7 матчів у складі національної збірної Румунії.

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