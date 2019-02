Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність

Аргентинського футболіста знайшли мертвим на дні Ла-Маншу.

"Я дуже спокійний і сімейний хлопець, людина, яка кожного дня з великою самопожертвою працює на тренуваннях. Однак, повернувшись додому, намагаюсь повністю абстрагуватись від усього, що пов'язано з футболом. Мені було 20 років, коли я оселився в Європі та підписав свій перший контракт", – розповідав Сала у інтерв'ю виданню Ole, датованому листопадом 2018 року. До розмови дулучився також один з найкращих друзів аргентинського футболіста Мартін Молтені: "Я пам'ятаю його силу волі, великодушність та зусилля, які він прикладав до всього, за що брався. Еміліано завжди завзято працював, щоб опинитись там, де він опинився, і щоб здійснити мрію грати в Європі. Але, передусім, я б виділив його скромність. Кожен, хто був знайомий з ним, скаже те саме".

"Допоможеш мені забивати – полетиш безкоштовно": переписка Еміліано Сали з сенсаційним організатором трагічного рейсу

Після його зникнення весь світ з особливим трепетом спостерігав за пошуками на Ла-Манші. Попри відчуття приреченості Салу ніколи не забували. Мессі, Мбаппе, Рабйо та інші зірки футболу збирали кошти, закликаючи рятувальників продовжувати операцію. І ось трохи більше ніж через два тижні тіло аргентинця знайшли на глибині 62-х метрів. Мрія талановитого форварда, який вирвався з аргентинської глибинки, жорстоко перервалась. Його смерть стане однією з найбільш драматичних сторінок в історії гри мільйонів. Футбольний світ оплакує Емільяно – сенсаційного снайпера, але, передусім, скромного хлопця зі щирою усмішкою на обличчі. Йому було лише 28.

Еміліано Сала знайдений мертвим – поліція підтвердила, що тіло належить футболісту

Кардіфф оплакує втрату свого новачка, який вже ніколи не дебютує за британський клуб: "Ти завжди будеш у наших думках. Найщиріші співчуття родині Сали та пілота Девіда Ібботсона".

Forever in our thoughts — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 7 лютого 2019 р.

Рідний для Сали Нант обіцяє посмертно закріпити за аргентинцем 9-й номер. "У мене немає слів, це трагедія, я спустошений. Еміліано залишив тут великий слід, тому я, як і багато уболівальників, хочу вшанувати його, вилучивши дев'ятку", – заявив у розпачі президент французького клубу Вальдемар Кіта.

Nous ne t'oublierons jamais, Emi' https://t.co/AImoPIj1B9 — FC Nantes (@FCNantes) 8 лютого 2019 р.

Зірковий співвітчизник Сали Ліонель Мессі одним з перших відреагував на трагічну звістку: "Мої співчуття сім'ї та друзям Еміліано. Ми зараз вами. Нехай спочиває з миром".

Ікер Касільяс також не залишився осторонь: "Спочивай з миром, Сала".

"Реал Мадрид сумує через смерть Еміліано Сали. Клуб висловлює співчуття рідним і близьким, а також розділяє біль уболівальників, особливо аргентинського футболу.

Федерація футболу Аргентини (AFA) пише про "глибокий біль". "Грати за "альбіселесте" поруч з Мессі – моя велика мрія. Я до кінця битимусь за цей шанс", – сказав Сала незадовго до своєї загибелі.

#ProfundoDolor Ante la confirmación del fallecimiento de Emiliano Sala, le enviamos nuestras condolencias a toda su familia y seres queridos #PrayForSala pic.twitter.com/Wa7jt5ThTy — AFA (@afa) 7 лютого 2019 р.

Барселона: "Спочивай з миром".

Emiliano Sala (1990-2019)

Descansi en pau pic.twitter.com/A7N8TVWaie — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 7 лютого 2019 р.

Кіліан Мбаппе, який виділив значну суму грошей на пошукову операцію: "Спочивай з миром, Еммі".

RIP EMI ????? — Kylian Mbappé (@KMbappe) 7 лютого 2019 р.

Бока Хуніорс: "Прощавай, Еміліано".

Один з кумирів Сали Габріель Батістута також проводжає Салу в останню путь: "Який сум, це найжахливіша новина. Спочивай з миром, воїне. Мої співчуття близьким".

Que tristeza, la peor de las noticias. Q.e.p.d Guerrero, Mi pésame a los familiares y afectos de Emiliano Sala. pic.twitter.com/lRdOph01au — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 7 лютого 2019 р.

Хав'єр Маскерано вшановує співвітчизника.

Месут Озіл: "Немає слів, щоб описати, наскільки це сумно". Мої думки та молитви про сім'ю Сали та пілота".

No words to describe how sad this is. Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 7 лютого 2019 р.

"Величезний сум. Спочивай з миром, Еміліано", – написав у Твіттері Серхіо Агуеро.

Enorme tristeza QEDP Emiliano. Mis condolencias a familiares y amigos #PrayForSala //Terribly sad Rest in peace, Emiliano. My condolences to his friends and family #PrayForSala pic.twitter.com/n9aV5CGcI1 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 8 лютого 2019 р.

Вейн Руні: "Спочивай з миром, Еміліано Сала. Мої думки зараз з родиною та друзями".

Rest in peace Emiliano Sala. Thoughts are with friends and family pic.twitter.com/9BnTKEawgz — Wayne Rooney (@WayneRooney) 8 лютого 2019 р.

"ФІФА і вся футбольна спільнота глибоко засмучені смертю Еміліано Сали. ФІФА та її президент Джанні Інфантіно хотіли б висловити свої щирі співчуття його друзям і родині. Наші думки також з родиною пілота Девіда Ібботсона".

FIFA and the whole football community are deeply saddened about the death of Emiliano Sala. FIFA and its President Gianni Infantino would like to extend their sincerest condolences to his friends and family. Our thoughts are also with the family of pilot David Ibbotson pic.twitter.com/U2bBV7cb36 — FIFA Media (@fifamedia) 8 лютого 2019 р.

Гарет Бейл: "Мої співчуття родині та друзям Еміліано Сали. Які сумні новини. RIP".

My condolences to the family and friends of Emiliano Sala. Such sad news. RIP. pic.twitter.com/Iqjrl4V2r8 — Gareth Bale (@GarethBale11) 8 лютого 2019 р.

УЄФА також в жалобі: "Сумний день. Думки та щирі співчуття УЄФА і всієї європейської футбольної сім'ї з друзями та родиною Еміліано Сали".

A sad day. The thoughts and sincere condolences of UEFA and the whole European football family are with the friends and family of Emiliano Sala this morning. pic.twitter.com/BD9P0TwwOX — UEFA (@UEFA) 8 лютого 2019 р.

Аксель Вітсель: "Спочивай з миром, Еміліано Сала. Мої думки та молитви з родиною та друзями".