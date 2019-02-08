Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність

Аргентинського футболіста знайшли мертвим на дні Ла-Маншу.
"Я дуже спокійний і сімейний хлопець, людина, яка кожного дня з великою самопожертвою працює на тренуваннях. Однак, повернувшись додому, намагаюсь повністю абстрагуватись від усього, що пов'язано з футболом. Мені було 20 років, коли я оселився в Європі та підписав свій перший контракт", – розповідав Сала у інтерв'ю виданню Ole, датованому листопадом 2018 року. До розмови дулучився також один з найкращих друзів аргентинського футболіста Мартін Молтені: "Я пам'ятаю його силу волі, великодушність та зусилля, які він прикладав до всього, за що брався. Еміліано завжди завзято працював, щоб опинитись там, де він опинився, і щоб здійснити мрію грати в Європі. Але, передусім, я б виділив його скромність. Кожен, хто був знайомий з ним, скаже те саме".
"Допоможеш мені забивати – полетиш безкоштовно": переписка Еміліано Сали з сенсаційним організатором трагічного рейсу
Після його зникнення весь світ з особливим трепетом спостерігав за пошуками на Ла-Манші. Попри відчуття приреченості Салу ніколи не забували. Мессі, Мбаппе, Рабйо та інші зірки футболу збирали кошти, закликаючи рятувальників продовжувати операцію. І ось трохи більше ніж через два тижні тіло аргентинця знайшли на глибині 62-х метрів. Мрія талановитого форварда, який вирвався з аргентинської глибинки, жорстоко перервалась. Його смерть стане однією з найбільш драматичних сторінок в історії гри мільйонів. Футбольний світ оплакує Емільяно – сенсаційного снайпера, але, передусім, скромного хлопця зі щирою усмішкою на обличчі. Йому було лише 28.
Еміліано Сала знайдений мертвим – поліція підтвердила, що тіло належить футболісту
Кардіфф оплакує втрату свого новачка, який вже ніколи не дебютує за британський клуб: "Ти завжди будеш у наших думках. Найщиріші співчуття родині Сали та пілота Девіда Ібботсона".
Рідний для Сали Нант обіцяє посмертно закріпити за аргентинцем 9-й номер. "У мене немає слів, це трагедія, я спустошений. Еміліано залишив тут великий слід, тому я, як і багато уболівальників, хочу вшанувати його, вилучивши дев'ятку", – заявив у розпачі президент французького клубу Вальдемар Кіта.
Зірковий співвітчизник Сали Ліонель Мессі одним з перших відреагував на трагічну звістку: "Мої співчуття сім'ї та друзям Еміліано. Ми зараз вами. Нехай спочиває з миром".
Ікер Касільяс також не залишився осторонь: "Спочивай з миром, Сала".
"Реал Мадрид сумує через смерть Еміліано Сали. Клуб висловлює співчуття рідним і близьким, а також розділяє біль уболівальників, особливо аргентинського футболу.
Федерація футболу Аргентини (AFA) пише про "глибокий біль". "Грати за "альбіселесте" поруч з Мессі – моя велика мрія. Я до кінця битимусь за цей шанс", – сказав Сала незадовго до своєї загибелі.
Барселона: "Спочивай з миром".
Кіліан Мбаппе, який виділив значну суму грошей на пошукову операцію: "Спочивай з миром, Еммі".
Бока Хуніорс: "Прощавай, Еміліано".
Один з кумирів Сали Габріель Батістута також проводжає Салу в останню путь: "Який сум, це найжахливіша новина. Спочивай з миром, воїне. Мої співчуття близьким".
Хав'єр Маскерано вшановує співвітчизника.
Месут Озіл: "Немає слів, щоб описати, наскільки це сумно". Мої думки та молитви про сім'ю Сали та пілота".
"Величезний сум. Спочивай з миром, Еміліано", – написав у Твіттері Серхіо Агуеро.
Вейн Руні: "Спочивай з миром, Еміліано Сала. Мої думки зараз з родиною та друзями".
"ФІФА і вся футбольна спільнота глибоко засмучені смертю Еміліано Сали. ФІФА та її президент Джанні Інфантіно хотіли б висловити свої щирі співчуття його друзям і родині. Наші думки також з родиною пілота Девіда Ібботсона".
Гарет Бейл: "Мої співчуття родині та друзям Еміліано Сали. Які сумні новини. RIP".
УЄФА також в жалобі: "Сумний день. Думки та щирі співчуття УЄФА і всієї європейської футбольної сім'ї з друзями та родиною Еміліано Сали".
Аксель Вітсель: "Спочивай з миром, Еміліано Сала. Мої думки та молитви з родиною та друзями".