Тотти забил роскошный гол со штрафного – 43-летний "Император" находится в блестящей форме

Легендарный экс-капитан Ромы Франческо Тотти демонстрирует, что не утратил технических способностей, несмотря на завершение карьеры еще в 2017 году.

В матче Lega Calcio 8 "Император", как в свои лучшие годы, отлично исполнил штрафной удар. 43-летний Франческо пушечным ударом вогнал мяч под перекладину. Защитник, который пытался помочь голкиперу, оказался в роли статиста.

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Напомним, Тотти является воспитанником Ромы и провел в первой команде 25 сезонов, завершив карьеру в 2017 году. В статусе игрока экс-форвард стал чемпионом Италии, дважды выиграл национальный Кубок, а также победил на ЧМ-2006 в составе "Скуадры Адзурры".

После завершения карьеры Франческо работал в структуре Ромы, но прошлым летом покинул "волков" из-за конфликта с руководством.

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