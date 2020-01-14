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Тотті забив розкішний гол зі штрафного – 43-річний "Імператор" перебуває у блискучій формі

14 січня 18:45 3659 Читать на русском
Тотті забив розкішний гол зі штрафного – 43-річний "Імператор" перебуває у блискучій формі
Франческо Тотті / ФК Рома

Легендарний екс-капітан Роми Франческо Тотті демонструє, що не втратив технічних здібностей попри завершення кар'єри ще у 2017 році.

У матчі Lega Calcio 8 "Імператор", наче у свої найкращі роки, відмінно виконав штрафний удар. 43-річний Франческо гарматним ударом увігнав м'яч під поперечину. Захисник, який намагався допомогти голкіперу, опинився у ролі статиста.

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Нагадаємо, Тотті є вихованцем Роми та провів у першій команді 25 сезонів, завершивши кар'єру у 2017 році. У статусі гравця екс-форвард став чемпіоном Італії, двічі виграв національний Кубок, а також тріумфував на ЧС-2006 у складі "Скуадри Адзурри".

Після завершення кар'єри Франческо працював у структурі Роми, але минулого літа покинув "вовків" через конфлікт з керівництвом.

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