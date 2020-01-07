Тотти разочарован в перспективах Ромы – жесткое заявление легенды "волков"

Бывший нападающий Ромы Франческо Тотти не видит перспектив в команде для молодых футболистов.

"Я бы не советовал молодому себе переходить в сегодняшнюю Рому, поскольку меня довольно быстро продали бы в другой клуб. Сейчас нет футболиста, который, как я, будет выступать за команду 25 лет.

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Все знают, что руководство заставило меня перестать играть. Они хотели, чтобы я остановился. Потом у меня был шестилетний контракт директора. У меня никогда не было конфликта с Франко Бальдини. Но проблема была. Один из нас должен был уйти. Я отошел в сторону, потому что в клубе не должно быть людей, которые гребут в разные стороны", – цитирует Тотти The Sun.

Напомним, что Тотти является воспитанником Ромы и выступал за клуб с 1992 по 2017 год, став лучшим бомбардиром в истории "волков".

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