"Я называю себя bandiera". Правила жизни Франческо Тотти – Императора Рима

Культовому вожаку "Ромы" – 43! Праздничный материал от "Футбол 24".

Когда ты родился в Риме, то есть всего два варианта: "Рома" или "Лацио". Но в нашей семье вариант был только один.

Что значит быть римлянином? Это – острые ощущения. Вы идете городской аллеей и смотрите на закат, который видели уже тысячу раз, но каждый из них – как первый.

Когда мне было семь лет, отец купил билеты – наконец я увидел I Lupi, "волков", на стадионе "Олимпико". Я могу закрыть глаза и вспомнить, что чувствовал. Цвета, песни, дымовые шашки. Во мне что-то загорелось.

Мы сходили с ума от "Ромы". "Рома" была чем-то большим, чем футбольным клубом. Она была частью нашей семьи, нашей крови, наших душ.

Я обвешивал стены спальни постерами и газетными вырезками с фотографиями Джаннини, капитана "Ромы". Он был иконой, символом. Он был парнем из Рима. Таким же, как и мы.

На тренировку меня отвозила мама. Ждала меня за пределами тренировочного центра. Ждать приходилось два, три, иногда четыре часа. Она ждала в дождь и холод, это было неважно. Она ждала, чтобы моя мечта осуществилась.

Моя мама была боссом. Она босс до сих пор.

Было сложно отказать "Милану". "Милан" означал много денег для семьи. Но мама в тот день дала мне урок. Дом – самое важное в жизни.

За всю жизнь я прочитал одну книгу – "Маленького принца", еще в детстве.

Я не люблю что-то менять. Выехал из дома родителей только тогда, когда женился на Илари.

Я даже не увидел свой дебютный гол по телевизору. Помню, что очень устал, был голоден, поэтому вместо просмотра репортажа о нашем поединке пошел с братом за мороженым.

Мой первый гол – важнее первого поцелуя.

В 12 лет я уже потерял невинность... С римской девушкой, которая была на пять лет старше меня.

Я бы, кстати, снова открыл публичные дома, они хотя бы дают уверенность, что с гигиеной все в порядке.

Я никогда не был знаком с геями. Считаю, что ни футбол, ни Италия в целом к этому не готовы. Возможно, для кого-то это печально, но таковы реалии.

Никогда не понимал расизм и расистов. У меня есть черные друзья и черные враги. А некоторые ненавидят меня только потому, что я римлянин.

Кто-то играет, кто-то слишком много пьет, кто-то употребляет наркотики. Это просто слабые люди.

Бывает, что голкиперы заранее мне говорят, в какой угол я пробью пенальти. Ну, ничего, главное попасть четко впритирку со штангой. Ох, чуть не забыл: могу и "черпачком"!

Пенальти – это смертный приговор, причем палач легко может стать жертвой.

Моя игра основывается исключительно на инстинктах.

Если бы все так играли, как бразильцы, у нас бы здесь была эпоха Ренессанса.

Палец во рту. Это стало моим фирменным знаком, я уже не могу его изменить. С 2005-го года, с матча против "Кьево", я всегда так праздную голы. Сначала это был знак для Илари, затем для всех трех: нее, Кристиана и Шанель.

Марчелло Липпи. Никто из тренеров не имеет такой харизмы, как он.

Роналдо – лучший футболист моей эпохи. А вслед за ним я бы поставил Месси, Зидана, Кака и Роналду.

Мне неприятны все игроки "Лацио".

Я никогда не буду желать "Лацио" победы. Здесь даже думать нечего. Даже если турнирная таблица будет побуждать к этому – это невозможно. Если кто-то попросит сказать "Вперед, "Лацио", то я отвечу: "Нет, спасибо".

Всегда голосую за "левых".

Теперь иметь в команде легионеров – важнее, чем итальянцев. Некоторые считают: если ты купишь аргентинца или бразильца, то он будет играть, как Марадона.

Не так много атлетов идут по зову своего сердца. Они идут туда, где могут завоевать больше трофеев или заработать больше денег. Они как цыгане.

Посмотрите на Гонсало Игуаина, который покидает "Наполи" ради "Ювентуса". Это катастрофа.

Когда ты делаешь выбор, должен осознавать, что теряешь.

Краньотти (экс-президент "Лацио", – "Футбол 24") сказал, что "bandiere (игрок, верный одной команде – "Футбол 24") в футболе больше не существует", когда продал Несту в "Mилан". Я не соглашусь с этим. Я называю себя bandiera.

Выступления за "Рому" для меня важнее, чем "Золотой мяч".

Поверьте, я никогда не говорил о деньгах. Никогда.

Хочу поднять трофей над головой, хочу поставить эффектную точку. Такое окончание карьеры было бы для меня идеальным.

Надеюсь, что "Рома" найдет нового Франческо Тотти.

Я надеюсь, что заставил вас гордиться.

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Топ-100. Франческо Тотти: Император одной команды