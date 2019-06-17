Тотти объявил об уходе из Ромы после 27 лет в клубе – легенда раскритиковал руководство "джалоросси"

Легенда Ромы Франческо Тотти официально покинул родной клуб. Соответствующее решение он объявил сегодня, 17 июня, на специальной пресс-конференции.

По словам Тотти, о возможном уходе которого стало известно несколько дней назад, данное решение далось ему нелегко.

"Я написал заявление об уходе из Ромы. Надеялся, что этого не случится, но этот болезненный для меня день все-таки наступил. Учитывая сложившуюся ситуацию, считаю свое решение правильным, но оно далось мне тяжело – ведь я провел на клубной базе в Тригории больше времени, чем дома.

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Скажу так – я не виноват, что принял это решение. Рома – это клуб, который нужно любить и поддерживать. Президенты и директора меняются, а клубные цвета остаются теми же. Не должно быть фракций Тотти, Паллотты или Бальдини – должно быть единство.

Мне не давали возможности проявить себя в роли функционера. Ключевые решения принимались без меня. Я благодарен всем фанатам Ромы и, конечно, буду поддерживать команду. Мне грустно видеть ее в нынешнем состоянии. Когда другой владелец клуба позовет меня обратно – я готов.

Но я здесь не для того, чтобы кого-то обвинять. Наше общее путешествие оказалось практически без уважения", – цитирует Тотти Fotball Italia.

Напомним, Франческо Тотти завершил карьеру в 2017 году, проведя в составе Ромы 25 сезонов. До сегодняшнего дня легендарный экс-нападающий работал в структуре клуба.

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