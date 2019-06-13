"После трех очень успешных лет в Украине выпал шанс реализовать мечту". Фонсека – о том, какой будет его Рома

Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека дал первое интервью в качестве главного тренера Ромы. Он рассказал, чего от него ожидать во главе "волков".

Почему решил покинуть Украину

Я всегда хотел тренировать в европейской топ-лиге. Серия А – именно такая, а Рома – один из больших клубов Европы. Возглавить команду такого уровня – одна из главных целей в моей карьере, я очень амбициозен. Когда после трех очень успешных лет в Украине выпал шанс, я почувствовал, что сейчас правильное время уйти и реализовать мою мечту.

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Какой будет Рома под руководством Фонсеки

Во-первых, Рома будет смелой. Командой, которая будет одинаково играть против грандов и аутсайдеров. Мы должны построить боеспособный коллектив с четким стилем, каким бы гордились болельщики. Для меня очень важно качество игры. Конечно, главная задача – побеждать, но мы хотим создать команду, которая будет показывать качественный футбол.

Мне недостаточно просто победить. Это хорошее чувство, однако важно, чтобы на поле реализовывались наши идеи. Команда должна действовать так, чтобы это приносило удовольствие фанатам. Они должны уходить домой с ощущением, что футболисты сыграли хорошо, что победили благодаря смелости. Это очень важно для меня.

Рома имеет качественный состав. Главное – определить способ, как лучше всего использовать имеющихся футболистов, как максимально реализовать их возможности. Считаю, что большинство из них способно играть в смелый атакующий футбол, который я хочу поставить. Это будет стиль, где наша команда доминирует над соперником.

Схема? В общем я люблю играть 4-2-3-1, но схема – далеко не самая важная вещь. Самое важное – динамика и принципы в рамках системы.

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Впечатления и ожидания от Серии А

Итальянский футбол захватывает меня своей тактикой и сложностью. Каждый матч – серьезный вызов для тренера. Я полон мотивации создать команду, которая удивит соперников. В Италии много тактически сильных команд с хорошей обороной. Это большой вызов, но я люблю такие вызовы.

Думаю, что следующий сезон будет конкурентным, как никогда. Вернулся Антонио Конте, возможно, придет и Маурицио Сарри. Роскошный подбор игроков, команды становятся все сильнее. Это прекрасно для итальянских фанов.

Цели на сезон

Я понимаю, что будет трудно – у нас, вероятно, будет всего 4 недели предсезонки к первой игре (Рома стартует в квалификации Лиги Европы в конце июля). Поэтому придется внедрять наши идеи очень-очень быстро. Конечно, я бы хотел больше времени, но это зависит не от меня. Мы используем эти 4 недели по максимуму, чтобы быть готовым уже к первому поединку.

Единственное, что я могу обещать, – построение конкурентоспособной и смелой команды. Как уже говорилось, я уверен, что болельщики смогут гордиться нашим смелым и амбициозным коллективом. Если мы будем иметь эти составляющие – шансы на победы станут лучше.

Слова болельщикам клуба

Хотел бы сказать фанатам, что вместе мы можем создать сильную команду. Нам нужна поддержка. Я знаю, что болельщики любят клуб. Я уверен, что они смогут гордиться командой, потому что мы будем бороться за них, будем бороться за построение чего-то особенного.

Я много говорю о смелости – фаны помогут нам ее обрести. Верю, что они дадут нам поддержку и мотивацию.

Источник: пресс-служба Ромы

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