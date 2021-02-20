Тоттенхэм пока не рассматривает возможность прощания с Жозе Моуринью. Президент "шпор" Дэниэл Леви планирует подождать до мая.

Тоттенхэм в последнее время демонстрирует неубедительную игру. Руководство клуба на фоне плохих результатов в АПЛ (сейчас 9 место) уже даже ищет потенциальную замену Моуринью.

Тоттенхэм уже имеет двух топ-кандидатов на замену Моуринью

Как сообщает ESPN, у Жозе все же будет время до мая завоевать какой-то трофей. Увольнение 58-летнего специалиста пока не запланировано, но если оно произойдет, то обойдется клубу в 30 млн фунтов. Сейчас в Моуринью есть действующий контракт до 2023 года.

Заметим, Тоттенхэм вскоре (в апреле) сыграет с Манчестер Сити в финале Кубка лиги. Президент лондонцев также надеется, что "Особенный" сможет завоевать и трофей Лиги Европы, как это было с МЮ.

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