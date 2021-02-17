"Шпоры" в начале сезона были в прекрасной форме. В какой-то момент команду называли среди главных претендентов на титул. Со временем результаты стали хуже – сейчас Тоттенхэм лишь 9-й в турнирной таблице АПЛ.

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Такое положение не удовлетворяет руководство клуба. По информации Eurosport, боссы Тоттенхэма уже присматриваются к возможным преемникам Жозе Моуринью. Отмечается, что досрочное увольнение португальцу не угрожает, а вот по окончании сезона он вполне может уйти. Особенно, если команда не сможет квалифицироваться в еврокубки.

Издание отмечает, что в случае отставки Моуринью Тоттенхэм планирует пригласить другого именитого наставника. Главной мечтой остается Юлиан Нагельсманн из РБ Лейпциг. Также в Лондоне снова возобновили интерес к Брендану Роджерсу, который удерживает Лестер среди лидеров АПЛ.

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