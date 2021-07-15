"Шпорам" нужно зарабатывать, чтобы иметь возможность купить новых футболистов. Однако президент клуба не настроен продавать лидеров – Харри Кейна и Уго Льориса. Даниэл Леви уже отклонил предложение по форварду.

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По информации The Athletic, сразу 10 игроков прошлогоднего состава рискуют сменить клубную прописку. В частности, Карлос Винисиус вернется в Бенфику, которой и принадлежат права на 26-летнего форварда.

Кроме того, в зоне риска оказались еще 9 исполнителей: Тоби Альдервейрельд, Мусса Сиссоко, Гарри Винкс, Эрик Ламела, Лукас Моура, Джек Кларк, Карлос Винисиус, Серж Орье, Давинсон Санчес, Кэмерон Картер-Викерс.

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