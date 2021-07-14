Нападающий Саутгемптона Дэнни Ингз возглавил трансферный список Тоттенхэма, сообщает The Telegraph.

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На подписании 28-летнего англичанина настаивает новый тренер лондонцев Нуну Эшпириту Санту. Португальский специалист хочет играть по схеме с двумя форвардами и видит Дэнни достойным кандидатом в пару к Харри Кейну.

В прошлом сезоне АПЛ Ингз провел 29 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 4-мя ассистами. Тоттенхэм финишировал на 7-й строчке и будет выступать в Лиге конференций.

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