"Шпорам" потрібно заробляти, щоб мати можливість купити нових футболістів. Однак президент клубу не налаштований продавати лідерів – Харрі Кейна та Уго Льоріса. Даніел Леві вже відхилив пропозицію щодо форварда.

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За інформацією The Athletic, відразу 10 гравців минулорічного складу ризикують змінити клубну прописку. Зокрема, Карлос Вінісіус повернеться у Бенфіку, якій і належать права на 26-річного форварда.

Окрім того, у зоні ризику опинилися ще 9 виконавців: Тобі Альдервейрельд, Мусса Сіссоко, Гаррі Вінкс, Ерік Ламела, Лукас Моура, Джек Кларк, Карлос Вінісіус, Серж Ор'є, Давінсон Санчес, Кемерон Картер-Вікерс.

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