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Тоттенхэм выставил на трансфер Роуза и еще 2-х игроков

17:40 88 Читати українською
Тоттенхэм выставил на трансфер Роуза и еще 2-х игроков
Дэнни Роуз / Reuters

Лондонский Тоттенхэм готов расстаться с тремя игроками первой команды, среди которых и опальный защитник Дэнни Роуз.

Тренерский штаб "шпор" больше не рассчитывает на Роуза, Н'Куду и Янссена. Об этом сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

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Лондонский клуб предоставил им возможность найти новую команду, поэтому это трио не полетело в азиатское турне "шпор". В прошлом сезоне больше всех матчей в составе Тоттенхэма провел Роуз (37 поединков). В то же время Янссен и Н'Куду сыграли лишь по 3 матча. Правда, последний также находился в аренде в Монако (еще 3 игры).

Ранее защитник Дэнни Роуз заявил, что ему безразлично, останется ли он в Тоттенхэме на следующий сезон. Кроме того, он постоянно публично критикует клуб.

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