Тоттенхем виставив на трансфер Роуза та ще 2-х гравців

Лондонський Тоттенхем готовий попрощатися з трьома гравцями першої команди, серед яких і опальний оборонець Денні Роуз.

Тренерський штаб "шпор" більше не розраховує на Роуза, Н'Куду та Янссена. Про це повідомляє офіційний сайт Тоттенхема.

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Лондонський клуб надав їм можливість знайти нову команду, тому це тріо не полетіло в азійське турне "шпор". У минулому сезоні найбільше матчів у складі Тоттенхема провів Роуз (37 поєдинків). Натомість Янссен і Н'Куду зіграли лише по 3 матчі. Щоправда, останній також перебував в оренді в Монако (ще 3 гри).

Раніше оборонець Денні Роуз заявив, що йому байдуже, чи залишиться він у Тоттенхемі на наступний сезон. Крім того, англієць постійно публічно критикує клуб.

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