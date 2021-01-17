Тоттенхэм в последних шести турах АПЛ получил всего одну победу, откатившись аж на шестую позицию в турнирной таблице, однако победа над Шеффилд Юнайтед вернула бы "шпор" в зону Лиги чемпионов – по крайней мере, на несколько часов. Проблема заключалась в том, что игру проводили на поле "клинков", а Тотнем в рамках чемпионата не знал побед в семи подряд матчах в Шеффилде. Последняя победа северных лондонцев в этом городе была зафиксирована в декабре 1975 года.

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Подопечные Криса Уайлдера недавно прервали ужасную безвыигрышную серию, переиграв Ньюкасл, однако встречу с Тоттенхэмом они начали проваливать практически сразу. Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте в результате подачи Сона с углового точно на голову Орье – это уже 5-й гол "шпор" в первые пять минут в текущем сезоне АПЛ (никто так часто не забивал на старте). Ещё через две минуты Сон мог забить и сам, но его выстрел с линии штрафной попал в штангу.

Шеффилд ответил рядом дальних ударов, но успеха они не принесли. Подопечные Жозе Моуринью выглядели намного лучше. В конце концов, преимущество вылилось во второй гол: на 40-й минуте северные лондонцы перехватили мяч на чужой половине, после чего Кейн нанёс точный удар в правый нижний угол из-за пределов штрафной – 0:2. Таким образом, Харри стал 18-м игроком, которому удалось забить 20 голов с дистанции в матчах АПЛ.

На старте второго тайма "клинки" серьёзно прибавили в активности, а на 59-й минуте им удалось вернуться в игру – это Макгодрик головой замкнул подачу Флека с левого фланга. 1:2! Впрочем, радость Шеффилда длилась всего 172 секунды. Уже на 62-й минуте Бергвейн исполнил заброс на левый край штрафной, а Ндомбеле шедевральным ударом с острого угла перебросил мяч в дальний угол – 1:3!

Этот гол оказался роковым. Шеффилд пытался что-то сделать, Крис Уайлдер проводил замены, но Тоттенхэм уже не отпускал игру, тотально засушив её. Ни одного момента до конца встречи так и не возникло. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу "шпор".

Тоттенхэм набрал 33 очка и поднялся на четвёртую позицию, сравнявшись по очкам с Ливерпулем, однако мерсисайдцы и Манчестер Сити сегодня же могут потеснить лондонцев назад.

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