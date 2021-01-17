Тоттенхем в останніх шести турах АПЛ здобув всього одну перемогу, відкотившись аж на шосту позицію в турнірній таблиці, однак перемога над Шеффілд Юнайтед повернула б "шпор" у зону Ліги чемпіонів – принаймні, на кілька годин. Проблема полягала у тому, що гру проводили на полі "клинків", а Тотнем в рамках чемпіонату не знав перемог в семи поспіль матчах у Шеффілді. Остання звитяга північних лондонців у цьому місті була зафіксована в грудні 1975 року.

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Підопічні Кріса Вайлдера нещодавно перервали жахливу безвиграшну серію, перегравши Ньюкасл, однак зустріч з Тоттенхемом вони почали провалювати практично одразу. Гості вийшли вперед вже на 5-й хвилині внаслідок подачі Сона з кутового точно на голову Ор'є – це вже 5-й гол "шпор" в перші п'ять хвилин у поточному сезоні АПЛ (ніхто так часто не забивав на старті). Ще за дві хвилини Сон міг забити і сам, але його постріл з лінії штрафного поцілив у стійку.

Шеффілд відповів низкою дальніх ударів, але успіху вони не принесли. Підопічні Жозе Моурінью виглядали набагато краще. Зрештою, перевага вилилась у другий гол: на 40-й хвилині північні лондонці перехопили м'яч на чужій половині, після чого Кейн завдав точного удару в правий нижній кут з-за меж карного майданчика – 0:2. Таким чином, Харрі став 18-м гравцем, якому вдалося забити 20 голів з дистанції у матчах АПЛ.

На старті другого тайму "клинки" серйозно додали в активності, а на 59-й хвилині їм вдалося повернутись у гру – це Макгодрік головою замкнув подачу Флека з лівого флангу. 1:2! Втім, радість Шеффілда тривала всього 172 секунди. Вже на 62-й хвилині Бергвейн виконав закидання на лівий край штрафного, а Ндомбеле шедевральним ударом з гострого кута перекинув м'яч у дальній кут – 1:3!

Цей гол виявився фатальним. Шеффілд намагався щось зробити, Кріс Вайлдер проводив заміни, але Тоттенхем вже не відпускав гру, тотально засушивши її. Жодного моменту до кінця зустрічі так і не виникло. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу "шпор".

Тоттенхем набрав 33 очки й піднявся на четверту позицію, порівнявшись за очками з Ліверпулем, однак мерсисайдці та Манчестер Сіті сьогодні ж можуть потіснити лондонців назад.

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