У Жозе Моуринью свои особые методы работы с игроками в Тоттенхэме.

Во время тренировки "шпор" 57-летний португалец имел эмоциональную беседу с Бейлом, который арендован до конца сезона у Реала.

Моуринью неоднозначно высказался о возможном продлении аренды Бейла

Жозе внезапно обратился к Гарету "Ты хочешь играть здесь (в Тоттенхэме – прим.) или вернуться в Мадрид и быть без футбола?" Этот эпизод зафиксировали видеокамеры, а СМИ быстро его распространили.

К слову, в этом сезоне Гарет Бейл провел 12 матчей в составе Тоттенхэма, записав в свой актив 3 гола. СМИ заявляют, что "шпоры" не настроены на продолжение аренды или выкуп футболиста.

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