Лукас Піазон більше не належить лондонському Челсі. Той, кого називали новим Кака провів заледве 160 хвилин під знаменами "пенсіонерів" за 9 років. У 2012-му Челсі виграв боротьбу за молодого бразильця в інших європейських грандів, виклавши Сан-Паулу майже 8 мільйонів євро. З тих пір розпочинається справжня одіссея обдарованого хавбека, який змінив аж 7 клубів (Малага, Вітесс, Анйтрахт Франкфурт, Редінг, Фулхем, К'єво, Ріу Аве). Довгостроковий контракт з Брагою – черговий шанс вибратись із провалля.

Два сезони у таборі сусідніх "котеджерів" (58 матчів, 12 голів) виявились лишень проблисками надії, що швидко згасає. Поки наближені до Челсі джерела розповідають про слабкий характер Лукаса, чимало британських експертів критикують неоднозначну політику Абрамовича на початку "десятих" – масове запрошення талантів з подальшою орендою. Пригадуємо ще 5 резонансних випадків.

Кевін Де Брюйне

Зараз мало хто пам'ятає, але бельгійська зірка приєднався до Челсі фактично за ту ж суму, що й Піазон (9 млн євро). Щоправда наступні півроку після підписання контракту Де Брюйне виступав у рідному Генку на правах оренди. Сезон 2012/13 один з найкращих плеймейкерів сучасності проводив у Німеччині. Успішна гра за бременський Вердер (33 матчі, 10 голів) змусила босів зі Стемфорд Брідж повернути блудного сина в АПЛ. Проте йому не пощастило з Моурінью.

Не розгледівши якихось особливих задатків у Кевіна (425 хвилин за 9 матчів у першій половині сезону 2013/14), сеу Жозе дав "зелене світло" на зимовий трансфер у Вольфсбург (22 млн євро). Що було далі – усім добре відомо. Влітку 2015-го "вовки" зірвали куш, продавши Де Брюйне у Манчестер Сіті за 76 мільйонів! Під керівництвом Гвардіоли бельгієць розкрився на усі сто.

Ромелу Лукаку

Черговий бельгійський вундеркінд, за долею якого стежила уся Європа влітку 2011-го, спакував валізи саме у Челсі. Сюди наче магнітом притягувало багатообіцяючих "проспектів". На відміну від Піазона й Де Брюйне, 18-річного форварда залишили у першій команді "пенсіонерів", але той фактично не грав (12 матчів, 0 голів). Після провальної дебютної кампанії на Туманному Альбіоні Лукаку був орендований Вест Бромвічем, а згодом перебрався до Евертона. Там він став зіркою АПЛ.

"Іриски" скористались правом викупу за 34 мільйони євро. Наколотивши 87 м'ячів у всіх турнірах бельгієць привернув увагу МЮ, та на Олд Траффорд забивав значно менше, ніж очікувалось. Підхід до нападника знайшов Антоніо Конте – в Інтері ми бачимо нового безжального Лукаку, який не помічає суперників (73 поєдинки, 51 м'яч).

Торган Азар

Азар-молодший перебрався на Стемфорд Брідж разом із зірковим братом (літо 2012), утім з основою "cиніх" ніколи грав. Ланс отримав за перспективного вінгера півмільйона євро, Челсі начебто зробив хорошу інвестицію, але без найменшої вигоди для спортивного проекту. Наступні два роки Торган захищав кольори бельгійського Зюлте-Варегем, а потім засяяв у гладбахській Борусії (182 матчі, 44 голи і 46 асистів), яка зрештою викупила бельгійця за 8 млн. Влітку 2019-го Дортмунд виклав "жеребцям" втричі більшу суму (25 мільйонів). Поки що Азар виступає з перемінним успіхом.

Тібо Куртуа

Скаути Абрамовича буквально заполонили бельгійський ринок. Один з найкращих кіперів планети – Тібо Куртуа – також пройшов через лондонську "школу виживання". Челсі підписав його за 9 мільйонів євро і негайно відправив в Атлетіко (1,2 млн). Старенький Кальдерон виростив воротаря світового класу, тож повернення на Туманний Альбін було питанням часу. Так воно і сталось – сезон 2014/15 Куртуа розпочав разом з командою Жозе Морінью. У футболці "синіх" бельгієць провів 154 поєдинки, пропустивши 152 м'ячі, 58 разів залишав ворота на замку. Після 4-х хороших років Куртуа форсував трансфер у Реал.

Кенеді

Бразильський вінгер – відносно свіжий випадок. Вихованець Флуміненсе дістався "пенсіонерам" за майже 7 мільйонів фунтів. Після численних траблів з робочою візою Челсі все ж завершив перехід Кенеді в серпні 2015-го. Моурінью швиденько підтягнув його до основної обойми, проте бразилець відверто розчарував. Тактична неграмотність, брак регулярності, "алергія" на британську погоду – 15 неповних матчів у сезоні 2015/16 стали вироком для юного латиноамериканця, який мріяв про АПЛ. Уотфорд, Ньюкасл, Хетафе і Гранада – це періодичні спалахи таланту. Кенеді лише 24, але світла в кінці тунелю наразі не видно.

Схожа доля спіткала ще кількох відомих виконавців. Уоллес Олівейра, Улісес Давіла, Кеннет Омеруо чи той же Патрік Бемфорд з Лідса змінювали клуби наче рукавички після короткої лондонької пригоди. На вершину підіймались лише обрані.

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